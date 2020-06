Polizei Köln

POL-K: 200610-1-K Polizisten nehmen notorischen Dealer am Ebertplatz fest

Köln (ots)

Am Ebertplatz im Kölner Stadtteil Neustadt-Nord haben Polizisten am Dienstagnachtmittag (9. Juni) einen mutmaßlichen Wiederholungstäter (23) festgenommen. Bei einer Personenkontrolle durch das Präsenzteam stellten die Beamten gegen 16.40 Uhr fest, dass der 23-Jährige aus Guinea wegen Handels mit Betäubungsmitteln am Ebertplatz jüngst zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Zudem bemerkten sie, dass er auf Fragen nicht antwortete, weil er seinen Mund nicht öffnen wollte. Noch in der Zwischenebene zur U-Bahn-Station brachten die Polizisten den jungen Mann dazu den Inhalt seiner Mundhöhle auszuspucken. Zum Vorschein kamen acht fertige Verkaufseinheiten Marihuana - Festnahme!

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte in den vergangenen sechs Monaten bereits das vierte Mal mit Drogen erwischt worden war. Zudem ist er seit 2015 bereits über 50 Mal polizeilich in NRW in Erscheinung getreten. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam soll er heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr)

