Polizei Köln

POL-K: 200609-3-K/BAB Ford überschlägt sich kurz vor AS Gummersbach - schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Alleinunfall am Dienstagnachmittag (9. Juni) ist auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Heerlen eine 23-Jährige Frau schwerverletzt worden. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten die Schwerverletzte aus ihrem Ford Fiesta und brachten sie in eine Klinik.

Gegen 16.30 Uhr meldeten Zeugen kurz vor der Anschlussstelle Gummersbach einen Ford Fiesta, der zunächst gegen die Mittelschutzplanke und dann nach rechts gegen die Seitenschutzplanke gefahren sein soll. Durch die Wucht des Zusammenstoßes soll sich der Wagen mehrfach überschlagen haben und in einer angrenzenden Böschung zum Stehen gekommen sein. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, bleibt zu klären. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

