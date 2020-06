Polizei Köln

POL-K: 200609-2-K/BAB/EU Transit-Fahrer bei Überschlag auf A 1 schwer verletzt

Köln (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am frühen Montagnachmittag (8. Juni) auf der Bundesautobahn 1 nahe der Anschlussstelle Nettersheim zu einem Alleinunfall gekommen. Der Fahrer (21) eines Ford Transit erlitt infolgedessen schwere -, sein Beifahrer (41) leichte Verletzungen. Beide mussten im Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Gegen 12.40 Uhr waren die Insassen des weißen Tourneo aus Bergisch Gladbach in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs gewesen. Offenbar ohne Fremdeinwirkung kam der Kleintransporter im Bereich einer beginnenden Seitenleitplanke nach rechts in den Grünstreifen ab. Der Wagen überschlug sich und kam jenseits der Leitplanke quer zur Fahrtrichtung auf den Rädern wieder zum Stehen. Zur Gewährleistung der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme sowie der Sicherstellung des nicht mehr fahrbereiten Transit musste die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt werden. Der im Krankenhaus stationär verbleibende Fahrer konnte noch nicht zum Unfallgeschehen befragt werden. Der 41-Jährige gab zu Protokoll, auf dem Beifahrersitz geschlafen zu haben. Gegen 14 Uhr war der Einsatz beendet. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell