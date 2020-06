Polizei Köln

POL-K: 200609-1-K Verhinderter Räuber mit Zopf und Dutt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Montagabend (8. Juni) hat ein als "etwa 25-jährig, circa 1,68 Meter groß und stämmig" beschriebener Unbekannter im Ortsteil Zollstock versucht, eine radfahrende Kölnerin (63) zu berauben. Der akzentfreies Deutsch sprechende, augenscheinliche Mitteleuropäer habe seine "dunklen Haare zu einem Zopf gebunden, mit einem Dutt", gab die Seniorin später gegenüber aufnehmenden Polizisten an. Der Mann habe zudem einen "dunklen, kurzen, dichtbewachsenen Bart" getragen. Außerdem fiel der Kölnerin eine silberne Kette am Hosenbund des Angreifers auf. Gegen 19.40 Uhr war die Geschädigte auf der Vorgebirgsstraße in Richtung Innenstadt gefahren. In Höhe des Zollstockgürtels habe sich der dunkel Gekleidete vor ihr aufgebaut, so dass sie absteigen musste. Mit vorgehaltenem Messer fragte der Räuber sie unmissverständlich nach Bargeld. Sie habe jedoch sofort um Hilfe gerufen. Infolgedessen seien Bürger aufmerksam geworden und der Unbekannte sei ohne Beute in Richtung Zollstockbad geflüchtet, gab die Kölnerin weiterhin an. Das Kriminalkommissariat 14 hat Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

