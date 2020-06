Polizei Köln

POL-K: 200608-3-K/BAB Ohne Führerschein vor Polizeikontrolle geflüchtet - A-Klasse geschrottet

Köln (ots)

In der Nacht auf Montag (8. Juni) hat der Fahrer (19) einer Mercedes A-Klasse vergeblich versucht, einer Kontrolle durch eine Streifenwagenbesatzung der Kölner Autobahnpolizei zu entgehen. Auf der Kerkrader Straße in Meschenich "zerlegte" der 19-Jährige gegen 0.40 Uhr den Mietwagen, als er mit überhöhter Geschwindigkeit an der Ausfahrt Berzdorf von der Ausbaustrecke abfahren wollte. Wenige Minuten zuvor hatten die Polizisten an der Anschlussstelle Klettenberg beabsichtigt, von der Bundesautobahn 4 ab-, und in Gegenrichtung wieder aufzufahren. Auf der Luxemburger Straße bemerkten sie dabei den auffallend schnell stadtauswärts fahrenden Mercedes, der bei Rot auf der Linksabbiegerspur zur A 4, Richtungsfahrbahn Olpe stehenblieb. Durch das offene Fahrerfenster forderten die neben ihm angehaltenen Beamten den 19-Jährigen auf, ihnen zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu einem nahen Tankstellengelände zu folgen. Dies sagte der junge Mann zu - um dann jedoch mit Vollgas abzubiegen und auf die Autobahn zu fahren. Am Kreuz Köln-Süd wechselte er auf die A 555 in Richtung Bonn und fuhr an der Anschlussstelle Godorf auf die Kerkrader Straße in Richtung Brühl auf. Auch dort erreichte er eigenen Angaben zufolge bei seinem Bestreben, den ihm mit Abstand folgenden Streifenwagen abzuhängen, circa 200km/h. An der Ausfahrt Berzdorf verlor der 19-Jährige die Kontrolle über die A-Klasse, überfuhr ein Verkehrsschild und bohrte die Fahrzeugfront in einen Erdwall. Sein gleichaltriger, wie er selbst unverletzt gebliebener Beifahrer stieg daraufhin aus und versuchte vergeblich, sich im hohen Gras nahe dem Unfallort vor den nach ihm suchenden Einsatzkräften zu verstecken. Beim Heranfahren an das im Grüngelände steckengebliebene Fluchtfahrzeug wurde auch der Streifenwagen in einer tiefen Bodenwelle erheblich beschädigt. Dessen Fahrer erlitt infolgedessen leichte Verletzungen. Widerstandslos ließ sich der 19-Jährige am Steuer festnehmen. Eine gültige Fahrerlaubnis kann er nicht vorweisen. Ein Atemalkoholtest verlief negativ - nicht so ein Drogenvortest: Dieser reagierte positiv auf Cannabis. In dem Carsharing-Fahrzeug stellten die Beamten einen Crusher zur Zubereitung von Marihuana sicher. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 19-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (cg)

