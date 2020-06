Polizei Köln

POL-K: 200607-2-K Randalierer im belgischen Viertel nach Zeugenhinweisen geschnappt

Köln (ots)

Erhebliche Sachschäden haben in der Nacht auf Sonntag (7. Juni) zwei junge Osteuropäer (19, 25) an geparkten Fahrzeugen in der Kölner Neustadt-Nord angerichtet. Ein Anwohner (26) der Utrechter Straße wurde gegen 3 Uhr durch lautes Scheppern geweckt. Er bemerkte einen auf die Motorhaube eines Pkw geworfenen E-Scooter sowie die beiden sich auf der Moltkestraße in Richtung Aachener Straße entfernenden Männer. Geistesgegenwärtig wählte der Kölner den Notruf 110 und beschrieb dem Beamten der Leitstelle das Erscheinungsbild der Flüchtigen. Ein weiterer Zeuge (26), der die Täterbeschreibung vervollständigte, meldete sich von der Kreuzung Aachener Straße. Dort hatten die Verdächtigen mehrere hintereinanderstehende Autos der Länge nach zerkratzt sowie abgestellte Fahrräder umgetreten. Eine Streifenwagenbesatzung stellte das der deutschen Sprache nicht mächtige Duo an der Eisenbahnunterführung Richard-Wagner-Straße. Auf Vorhalt bestritten sie jede Tatbeteiligung. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen circa 1 Promille. Sein jüngerer Compagnon brachte es auf etwa 1,5 Promille. Die beiden Ertappten mussten jeweils eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe entrichten. Zur erkennungsdienstlichen Behandlung fuhren die Polizisten die Randalierer ins Präsidium. An insgesamt 11 beschädigten Pkw hinterließen die Beamten entsprechende Hinweise. In Strafverfahren wegen Sachbeschädigung müssen sich die Beschuldigten nun verantworten. (cg)

