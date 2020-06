Polizei Köln

POL-K: 200607-1-K/REK Streit in Wohnung eskaliert - 58-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Sonntag (7. Juni) hat infolge einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Brühl-Pingsdorf ein 58-Jähriger lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. Polizeibeamte nahmen zwei Männer (44, 46) vorläufig fest, die sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung aufgehalten hatten. Die Kriminalpolizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Wenige Minuten nach Mitternacht wurde die Polizei über den Notruf auf die Konfrontation in dem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Bungarten hingewiesen. Am Tatort hielt sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte neben dem Verletzten auch der 44-Jährige Wohnungsmieter auf. Der zunächst flüchtige 46-Jährige stellte sich kurz danach als Tatbeteiligter auf der Polizeiwache in Brühl. Zur Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst entsandt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dauern an. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell