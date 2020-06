Polizei Köln

POL-K: 200604-4-K Kassiererin mit Messer bedroht - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 4. Dezember 2019, Ziffer 1 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4458374)

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen wird hiermit zurück genommen. Nach Zeugenhinweisen steht die Identität des Gesuchten jetzt zweifelsfrei fest.

Es handelt sich um einen 24-Jährigen aus Köln. Ihm wird vorgeworfen, am 13. November einen Netto-Markt in der Heidestraße in Köln-Wahnheide überfallen und die Kassiererin (56) mit einem Messer bedroht zu haben. Mit erbeutetem Bargeld war er damals unerkannt geflüchtet.

Der Kölner sitzt bereits wegen anderer Raubdelikte in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14 dauern an. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell