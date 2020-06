Polizei Köln

POL-K: 200604-3-K Polizei stellt Beweismaterial sicher - Durchsuchungen nach Angriff auf Viktoria-Fans

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 6 vom 26. Januar 2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4502674

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am Donnerstagmorgen (4. Juni) die Wohnungen von sieben Mitgliedern einer Fußball-Ultragruppierung durchsucht und diverses Beweismaterial sichergestellt. Den Männern wird vorgeworfen am 25. Januar an einem Angriff auf Fans des Fußballvereins "Viktoria Köln" im Stadtteil Höhenberg beteiligt gewesen zu sein und einen 37-Jährigen beraubt und schwer verletzt zu haben.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen rückten die Tatverdächtigen in den Fokus der Beamten. Sie gehören nach bisherigen Erkenntnissen alle der gleichen Ultragruppierung an. Das Amtsgericht Köln erließ die Durchsuchungsbeschlüsse.

Drei der durchsuchten Wohnungen befinden sich in Köln, drei im Rhein-Sieg-Kreis und eine im Rhein-Erft-Kreis. Neben mutmaßlicher Tatbekleidung, Vermummungsmaterial und Schlagwerkzeugen, stellten die Ermittler auch mutmaßliche Beute sicher. Die Tatverdächtigen schweigen zu den Vorwürfen und lassen sich anwaltlich vertreten. Weitere Ermittlungen dauern an. (cr)

