POL-K: 200604-1-K Kölner gewürgt, geschlagen und ausgeraubt - Fahndungsbilder

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten in der Kölner Innenstadt sowie einem Phantombild fahndet nun die Kripo Köln nach zwei bislang ungekannten Räubern. Dem als "dunkelhäutig" beschriebenen und französisch sprechenden Duo wird vorgeworfen, am Sonntag (24. Mai) einen Kölner mit massiver Gewalteinwirkung zur Herausgabe seiner EC-Karten-PIN gezwungen zu haben. Der Geschädigte trug infolge des Übergriffs gegen 4 Uhr am Mauritiussteinweg schwere Verletzungen davon. Kurz danach hob einer der Tatverdächtigen, der einen Mund-Nasen-Schutz trug, am nahen Barbarossaplatz mit der erbeuteten Debitkarte Bargeld ab. Das wegen schweren Raubes ermittelnde Kriminalkommissariat 14 fragt: Wer kennt den beim Abheben fotografierten Tatverdächtigen und seinen im Phantombild dargestellten Komplizen? Wer kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthaltsort geben? Um Angaben wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

