Polizei Köln

POL-K: 200603-7-K Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern/Nachtrag Nr. 38

Köln (ots)

Weitere Festnahme in Dortmund - Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt:

Zivilkräfte der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (2. Juni) einen 29 Jahre alten Beschuldigten in der Dortmunder Innenstadt festgenommen. Auf richterlichen Beschluss durchsuchten Kriminalbeamte der BAO Berg anschließend seine Wohnung in Coesfeld und beschlagnahmten Datenträger mit mehreren Terabyte Speicherkapazität. Ein Kölner Ermittlungsrichter ordnete heute (3. Juni) Untersuchungshaft wegen der Verabredung zum schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes gegen den Mann an.

Details zum Verfahren sowie den Umständen der Festnahme werden Staatsanwaltschaft und Polizei wegen der noch andauernden Ermittlungen nicht bekanntgeben. (de)

