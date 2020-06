Polizei Köln

POL-K: 200603-5-K Stadtbahn-Fahrerin angegriffen und schwerverletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach dem Angriff auf eine Stadtbahn-Fahrerin (40) am Dienstagnachmittag (2. Juni) in Köln-Niehl einen etwa 20-25 Jahre alten und dunkelhaarigen Mann mit einer auffällig gelben Gesichtsfarbe. Der etwa 1,80 Meter große Täter war mit einer auffälligen Stoffmütze und einer Jeans bekleidet. Er soll die 40-Jährige in einem Toilettenhäuschen mit einem spitzen Gegenstand attackiert und schwer verletzt haben. Rettungskräfte brachten die Geschädigte mit Stich- und Schnittverletzungen in eine Klinik. Die Kriminalpolizei Köln sucht dringend Zeugen.

Gegen 16 Uhr steuerte die Kölnerin die Stadtbahn in die Endhaltestelle Niehl und stieg dort aus, um die Toilette aufzusuchen. Beim Öffnen des Toilettenhäuschens sah sie einen ungepflegten Mann auf dem Boden liegen. Nach einer Aufforderung, die Toilette zu verlassen, soll der Unbekannte sich aufgerichtet und ihr unvermittelt mit dem spitzen Gegenstand in die Wade gestochen haben. Eine weitere Stichbewegung in ihre Richtung habe die 40-Jährige nach eigenen Angaben mit ihren Händen abgewehrt. Der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 54 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell