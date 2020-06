Polizei Köln

POL-K: 200603-4-K/GM/BAB Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Lebensgefahr

Köln (ots)

Am Mittwochmittag (3. Juni) ist ein Motorradfahrer (27) bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Dieringhausen (B 256 / BAB 4) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Notarzt stabilisierte den Patienten an der Unfallstelle. Wenig später flogen Rettungskräfte den 27-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen war der Suzuki-Fahrer gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 256 in Richtung Gummersbach unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Dieringhausen erfasste das Auto eines 26-Jährigen, der in diesem Moment von der Bundesautobahn 4 abgefahren war, den Motorradfahrer.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Suzuki über die Seitenschutzplanke geschleudert und stürzte im angrenzenden Grünstreifen eine Böschung hinunter. Der Zweiradfahrer soll mehrere Meter über den Asphalt gerutscht und dann verletzt liegen geblieben sein.

Die Polizei Köln geht Hinweisen nach, dass der Motorradfahrer an der Unfallstelle das Rotlicht der Ampel nicht beachtet haben könnte.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist im Einsatz. Derzeit sind die betroffene Richtungsfahrbahn der B256 und die Autobahnausfahrt in Richtung Gummersbach gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. (he)

