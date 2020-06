Polizei Köln

POL-K: 200603-3-K Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (3. Juni) ist eine Radfahrerin (50) bei einem Verkehrsunfall in Köln-Longerich schwer verletzt worden. Ein Notarzt kümmerte sich noch an der Unfallstelle um die Kölnerin. Rettungskräfte brachten die Patientin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Nach ersten Ermittlungen war ein Ford-Fahrer (69) gegen 8.10 Uhr auf dem Lindweilerweg unterwegs. Er soll in den dortigen Kreisverkehr eingefahren sein und ihn in Fahrtrichtung der Robert-Perthel-Straße verlassen haben.

Als der 69-Jährige den kombinierten Fußgänger- / Radüberweg passierte, erfasste der Fiesta die Radfahrerin, die gerade die Robert-Perthel-Straße überquerte. Nach der Kollision mit dem Auto stürzte die Kölnerin.

Ein Radfahrer, der zur Unfallzeit mit seinem Hund unterwegs war, soll den Verkehrsunfall beobachtet haben. Er wird gebeten, sich zeitnah mit den Unfallermittlern in Verbindung zu setzen, da seine Zeugenaussage zur Klärung des Unfallhergangs wichtig ist.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (he)

