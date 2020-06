Polizei Köln

POL-K: 200602-2-K Handtaschenräuber scheitert an Reaktion von Kölnerin - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Am Montagabend (1. Juni) hat ein etwa 30 bis 40 Jahre alter und auffallend dünner Radfahrer mit kurzen schwarzen Haaren versucht, eine Fußgängerin (31) zu berauben. Der Täter scheiterte jedoch an der schnellen Reaktion der Geschädigten. Die Polizei fahndet nach dem auffallend großen Räuber, der zur Tatzeit eine hellbraunkarierte Mund-Nasen-Bedeckung trug.

Hinweise zu dem Raubversuch bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Gegen 20.30 Uhr war die 31-Jährige auf dem Gehweg der Volksgartenstraße unterwegs. Dort soll sich ein Radfahrer von hinten genähert und im Vorbeifahren die Handtasche der Kölnerin gegriffen haben. Die Fußgängerin reagierte sofort und hielt nach eigener Aussage den Trageriemen ihrer Tasche fest. Dadurch soll der Täter die Kontrolle über sein Rad verloren haben und gestürzt sein. Auch die Geschädigte fiel hin und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ohne die beabsichtigte Beute soll der Räuber auf sein Fahrrad gestiegen und in Richtung der Bonner Straße geflüchtet sein. (he)

