Polizei Köln

POL-K: 200602-1-K Suzuki-Fahrer durch Sturz leichtverletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Verkehrsunfall von Freitagmorgen (29. Mai) auf der Inneren Kanalstraße den Fahrer eines weißen Lkw mit grauem Bauschuttcontainer sowie Zeugen. Nach ersten Aussagen stürzte ein Motorradfahrer (22) gegen 9 Uhr, als er versuchte, in Höhe der Eisenbahnbrücke an der Escher Straße dem Lkw auszuweichen. Dessen Fahrer soll den Fahrstreifen gewechselt und den 22-Jährigen zu einem Ausweichmanöver gezwungen haben. Dabei verlor der Kölner die Kontrolle über seine Maschine, rutschte über die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher soll in Richtung Zoobrücke weitergefahren sein.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell