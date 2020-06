Polizei Köln

POL-K: 200601-5-K Ladendieb wehrt sich gegenüber Sicherheitsmann - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Samstagmittag (30. Mai) in der Kölner Innenstadt einen bereits einschlägig polizeibekannten Ladendieb (27) auf frischer Tat festgenommen. Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls musste sich der Beschuldigte bereits am Wochenende vor einem Richter verantworten, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Gegen 12 Uhr verließ der 27-Jährige in der Maybachstraße über den Eingang das Elektronikgeschäft. Nach ersten Ermittlungen soll ihn daraufhin der Mitarbeiter (24) des Geschäfts angesprochen haben. Da der Verdächtige eine verpackte Kamera bei sich hatte, habe der Angestellte ihn nach dem Kassenbon gefragt. Als der nunmehr ertappte Dieb losrannte, folgte der Wachmann und stoppte den Flüchtenden. Bei einem Gerangel zog sich der 24-Jährige eine Verletzung an der Hand zu.

Polizisten fesselten den Dieb und führten ihn ab. Die Beamten ließen die Videoaufzeichnung des Geschäfts als Beweismittel sichern. Ein Ladendetektiv erkannte auf dem Video den Beschuldigten und erklärte den Polizisten, dass genau dieser Mann wenige Tage zuvor einen Ladendiebstahl in einer Filiale begangen habe. (he)

