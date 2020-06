Polizei Köln

POL-K: 200601-4-K Mutmaßlichen Einbrecher geweckt und festgenommen - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei Köln am Samstagvormittag (30. Mai) im Stadtteil Ehrenfeld einen mutmaßlichen Einbrecher (58) vorläufig festgenommen. Dem bereits einschlägig Polizeibekannten wird vorgeworfen, in einen Kindergarten in Köln-Müngersdorf eingebrochen zu sein und dort mehrere Wertgegenstände gestohlen zu haben. Der Beschuldigte musste sich bereits vor dem Richter verantworten, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Gegen 10 Uhr meldete ein Zeuge eine verdächtige Person im Bereich eines Spielplatzes an der Widdersdorfer Straße. Polizisten trafen dort den schlafenden 58-Jährigen an. Um ihn herum lag ein Akkuschrauber, ein Kuhfuß, ein Mobiltelefon, eine Druckerpatrone und diverse Kaffeepads. Die Beamten weckten den Verdächtigen und befragten ihn. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den aufgefundenen Gegenständen definitiv um Wertsachen handelt, die bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Vitalisstraße in Köln-Müngersdorf entwendet worden waren - Festnahme! Bei dem Brecheisen dürfte es sich um ein Tatwerkzeug handeln.

Der Einbruch in die Kita war ebenfalls am Samstagvormittag gemeldet worden. Nach ersten Ermittlungen, war der Täter über den Zaun geklettert und hatte dann die Eingangstür des Kindergartens aufgebrochen. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell