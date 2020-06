Polizei Köln

POL-K: 200601-2-K/AC/BAB Autofahrer bei Unfall auf der A 44 schwer verletzt

Köln (ots)

Am Freitagmittag (29. Mai) ist der Fahrer (44) eines Kleintransporters bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 44 schwer verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den Mann aus seinem Kleinlaster. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich noch an der Unfallstelle um ihn und brachten den Patienten in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen war der 44-Jährige gegen 14 Uhr in seinem Peugeot auf der A 44 in Richtung Lüttich unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Alsdorf soll er nach Zeugenaussagen vom Fahrstreifen auf den Überholstreifen gewechselt sein. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW Golf (Fahrer: 52), der auf diesem Fahrstreifen in gleicher Höhe gefahren sein soll.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes drifteten beide Fahrzeuge nach rechts und prallten gegen die Schutzplanke.

Der Golf-Fahrer zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Polizisten veranlassten den Abtransport der beiden Unfallwagen.

Durch das Überfahren von Trümmerteilen wurden drei weitere Autos beschädigt. Es entstand leichter Sachschaden. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Unfallstelle ab.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war im Einsatz. (he)

