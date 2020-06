Polizei Köln

POL-K: 200601-1-K/GM/BAB Unfallbeteiligter nach Kollision auf der A4 im Krankenhaus verstorben

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 ist am Samstagabend (30. Mai) ein Autofahrer (56) lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich schon an der Unfallstelle um den Mann und begleiteten ihn in eine Klinik. Am Sonntagmorgen erlag der 56-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen war der in Bergisch Gladbach wohnende Mann (56) gegen 23 Uhr in seinem Messerschmitt auf der A 4 in Richtung Heerlen unterwegs. Unmittelbar hinter der Anschlussstelle Bielstein kam es aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zur Kollision mit dem Mazda eines Overathers (27), der in gleicher Richtung fuhr. Die Unfallstelle liegt hinter einer längeren Steigung. Nach erster Auswertung der Spuren könnte der Messerschmitt mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Nach dem Zusammenstoß kam der Kabinenroller nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mazda driftete ebenfalls nach rechts und kollidierte mit der Schutzplanke.

Polizisten sperrten für den Zeitraum der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme die betroffene Richtungsfahrbahn und leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Bielstein ab. Zur Unfallaufnahme und Spurendokumentation war unter anderem das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz. Die Beamten stellten beide Unfallwagen sicher. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (he)

