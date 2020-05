Polizei Köln

POL-K: 200528-2-K Falsche Polizisten bestehlen Rumänen auf Autobahn 4 - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei falschen Polizisten, die in der Nacht auf Donnerstag (28. Mai) auf der Autobahn 4 ein Fahrzeug (Fahrer: 35) mit englischer Zulassung kurz vor dem Autobahndreieck Heumar gestoppt haben sollen. Die Unbekannten erbeuteten bei der vorgetäuschten Kontrolle von dem 35-jährigen Rumänen mehrere tausend britische Pfund. Zeugen, die die Täter bei der vorgespielten Polizeikontrolle gegen 0.30 Uhr beobachtet haben oder Angaben zu einem schwarzen Ford Fiesta machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 74 zu melden.

Laut Aussage des 35-Jährigen stoppten ihn die falschen Polizeibeamten auf dem Seitenstreifen der Autobahn in Richtung Olpe. Lediglich der Beifahrer des Fords soll ausgestiegen und sich als Polizist ausgegeben haben. Bei der Kontrolle, soll der Täter das Bargeld aus dem Portmonee gerissen und anschließend zu dem wartenden Fahrer in den Wagen gestiegen und geflüchtet sein.

Laut Zeugen hatte der verdächtige Beifahrer eine sportliche Figur und ist etwa 25-30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Bekleidet soll er mit einer blauen Jeans, einem weißen T-Shirt mit rot-blauen Streifen am Ärmel und einer schwarzen West. Zusätzlich trug er noch eine Basecap auf dem Kopf. Eine Beschreibung des Fahrers liegt derzeit nicht vor (mw)

