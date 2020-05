Polizei Köln

POL-K: 200527-3-K Zwei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfällen verletzt

Köln (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Dienstag (26. Mai) in den Stadtteilen Bilderstöckchen und Rodenkirchen zwei Radfahrerinnen (14, 49) verletzt worden. Rettungskräfte brachten beide zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste ein 40-jähriger Lkw-Fahrer gegen 11 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Robert-Perthel-Straße in die Escher Straße die Schülerin. Sie stürzte vom Fahrrad und erlitt leichte Verletzungen. Die behandelnden Ärzte nahmen sie vorsorglich stationär auf.

Stunden später verlor die 49-jährige Radlerin gegen 21.30 Uhr auf dem Rodenkirchener Leinpfad aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad. Nach Zeugenaussagen soll sie nach rechts vom Fahrradweg abgekommen sein und stürzte einen Abhang runter. Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen. (mw)

