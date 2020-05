Polizei Köln

POL-K: 200527-1-K Seniorin in Bankfiliale bestohlen - Öffentlichkeitsfahndung

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 6, vom 9. März 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4541729

Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach einem jungen Mann. Er steht im Verdacht, am Montagvormittag (9. März) eine Seniorin (76) in einer Bankfiliale in Köln-Wahn bestohlen zu haben und anschließend mit seiner Beute geflüchtet zu sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 bitten um Hinweise zu der Person unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk)

