Polizei Köln

POL-K: 200526-6-K Unbekannte Brandstifter legen zwei Feuer - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem oder mehreren Brandstiftern die in der Nacht zu Dienstag (26. Mai) in der Kölner Südstadt mehrere Mülltonnen und Holzlatten angezündet haben sollen. Die Feuerwehr löschte in beiden Fällen die Flammen und verhinderte, dass Menschen oder Gebäude zu Schaden kamen.

Gegen 3.45 Uhr meldeten aufmerksame Anwohner aufsteigende Flammen und Rauch im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr fiel ein weiterer Brand im derzeit leerstehenden Nachbargebäude auf. Hinweise zu den Bränden nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell