Polizei Köln

POL-K: 200526-3-K Drei hochwertige Range Rover gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (26. Mai) in den Kölner Stadtteilen Müngersdorf, Lindenthal und Widdersdorf drei hochwertige "Range Rover" entwendet. Die Autos sind mit der "Keyless-Go" Funktion ausgestattet.

Die Fahrzeughalter stellten ihre SUVs in allen drei Fällen am Vorabend auf der Straße in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnanschriften ab. Im Verlauf des heutigen Morgens informierten sie die Polizei über die Diebstähle. Hinweise zu den Taten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

