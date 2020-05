Polizei Köln

POL-K: 200526-2-K/AC/BAB Falschfahrer auf der BAB 4 bei Eschweiler - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Falschfahrer, der am Mittwochmorgen (20. Mai) auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Eschweiler unterwegs gewesen sein soll. Ausweichmanöver mehrerer Verkehrsteilnehmer verhinderten mutmaßlich folgenschwere Zusammenstöße.

Gegen 10.45 Uhr meldeten mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer einen älteren Mann in einem silbernen Kleinwagen. Dieser soll als "Geisterfahrer" zwischen der Ausfahrt Eschweiler und Langerwehe auf der Überholspur unterwegs gewesen sein. Ein in Richtung Aachen fahrender, bislang unbekannter Lkw-Fahrer, soll durch die Betonschrammwand getrennt, parallel zu dem Senior gefahren sein und per Lichthupe andere Verkehrsteilnehmer gewarnt haben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 4 suchen sowohl den Falschfahrer, Zeugen, sowie durch die "Geisterfahrt" gefährdete Verkehrsteilnehmer und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell