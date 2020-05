Polizei Köln

POL-K: 200525-6-K/LEV Mehrere Brände im Naturschutzgebiet "Am Hornpottweg" - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach mehreren Bränden im Naturschutzgebiet "Am Hornpottweg" am Sonntagabend (24. Mai) sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Zwischen 17 und 21 Uhr brannten an verschiedenen Stellen im Landschaftsschutzgebiet zwischen Köln-Dünnwald und Leverkusen-Schlebusch unter anderem zwei aus Ästen gebaute Unterstände. Ein Polizeihubschrauber unterstützte bei der Lokalisierung der Brandorte. Einsatzkräfte der Feuerwehr bemerkten mehrmals einen dunkel gekleideten Radfahrer mit einem Rucksack, der einen alkoholisierten Eindruck machte und die Löscharbeiten beobachtete. Der Brandermittler des Kriminalkommissariats 13 prüfen derzeit, ob der Unbekannte möglicherweise etwas mit den mutmaßlich gelegten Bränden zu tun hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

