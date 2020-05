Polizei Köln

POL-K: 200525-5-LEV Mit Schreckschusswaffe auf Autofahrer geschossen - Festnahme

Köln (ots)

Nach der mutmaßlichen Brandstiftung an einem VW Golf in der Nacht auf Sonntag (23./24. Mai) in Leverkusen-Manfort haben Polizisten einen Mann (24) vorläufig festgenommen. Dem Leverkusener wird vorgeworfen, gegen 1.15 Uhr mit einer Schreckschusspistole mehrfach auf einen Fiat-Fahrer (20) geschossen zu haben. Der 20-Jährige hatte nach eigenen Angaben auf der Marie-Curie-Straße angehalten, um das brennende Auto zu löschen, als sich der Verdächtige vor seinen Wagen auf die Straße stellte und mehrfach abdrückte. Alarmierte Polizisten stellten den mutmaßlichen Schützen kurz darauf im nahegelegenen Moosweg. Der stark Alkoholisierte wehrte sich mit Tritten gegen seine Festnahme. Die Ermittler prüfen derzeit, ob der 24-Jährige zudem mit einem Kanaldeckel die Scheiben von zwei Pkw eingeschlagen hat, die in der Nähe des ausgebrannten Golf standen. Der Polizeibekannte soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell