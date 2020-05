Polizei Köln

POL-K: 200525-4-K Opel-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach einem schwarzen Opel Corsa mit Leverkusener Kennzeichen, der am Freitagabend (22. Mai) an einem Verkehrsunfall am Eigelstein beteiligt gewesen sein soll. Der Fahrer soll gegen 22 Uhr beim Linksabbiegen in die Machabäerstraße einen Fußgänger (26) angefahren haben und weitergefahren sein, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Auf seiner weiteren Flucht soll er nach Zeugenangaben trotz der für ihn roten Ampel nach links auf die Turiner Straße in Richtung Ebertplatz gefahren sein und weitere Fußgänger gefährdet haben.

Der etwa 30 bis 40 Jahre alte, blonde Fahrer des Corsa wird als korpulent beschrieben. Zum Unfallzeitpunkt soll er einen Dreitagebart getragen haben.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, selbst gefährdet worden sind oder Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell