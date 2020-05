Polizei Köln

POL-K: 200525-3-K Kölner gewürgt, geschlagen und ausgeraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf einen 22-Jährigen in der Kölner Innenstadt am Sonntagmorgen (24. Mai) fahndet die Polizei Köln nach zwei 1,80-1,85 Meter großen, dunkelhäutigen Männern. Die Räuber sollen den jungen Mann etwa um 4 Uhr auf dem Mauritiussteinweg gegen eine Hauswand gedrückt und durch Schläge, Tritte und Würgen die PIN der EC-Karte erpresst haben. Den Angaben des jungen Mannes zufolge flüchtete das französisch sprechende Duo mit der erbeuteten EC-Karte vom Tatort in Richtung Lungengasse. Einer der beiden soll einen Mundschutz getragen haben. Auffallend am zweiten Räuber waren silberner Ohrstecker in beiden Ohren. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

