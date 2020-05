Polizei Köln

POL-K: 200525-2-K Illegales Rennen: "Rennwagen" und Führerschein sichergestellt

Köln (ots)

Am Freitagabend (22. Mai) haben sich ein Porsche- und ein Audi-Fahrer (24) ein Rennen durch die Stadtteile Lindenthal und Sülz geliefert. Zeugen hatten gegen 21.20 Uhr die Polizei alarmiert: Ein roter Audi "jage" einen schwarzen Porsche über die Universitätsstraße in Richtung Luxemburger Straße. Den jungen Audi-Fahrer stoppte ein Streifenteam wenig später unweit der Polizeiwache Sülz: Führerschein sichergestellt, Auto abgeschleppt. Die Ermittlungen zu seinem bislang flüchtigen Kontrahenten dauern noch an. Gegen den 24-Jährigen fertigten die Polizisten eine Strafanzeige wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen. (as)

