Polizei Köln

POL-K: 200524-4-K Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die in der Nacht auf Samstag (23. Mai) in Köln-Bocklemünd einen Zigarettenautomaten gesprengt haben sollen. Ein Anwohner (42) meldete gegen 3.45 Uhr zwei dunkle Gestalten in der Oberen Dorfstraße. Die Männer sollten Gegenstände in dem "Trümmerfeld" aufgesammelt haben und anschließend mit Fahrrädern in Richtung Stöckheimer Weg geflüchtet sein. Die als jung beschriebenen Diebe trugen eine dunkle Oberbekleidung mit Kapuze. Kriminalpolizisten stellten den beschädigten Automaten als Beweismittel sicher.

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

