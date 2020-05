Polizei Köln

POL-K: 200524-3-K Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Unbekannten, der am Wochenende (4.-5. Januar) in Köln an mehreren Geldautomaten mit einer gestohlenen Debitkarte einen geringen, vierstelligen Betrag erbeutet hat. Hinweise zu dem Tatverdächtigen mit schwarzer Mütze, grauem Pullover und dunkelblauer Winterjacke nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die EC-Karte ist der Besitzerin (91) während eines Krankenhausaufenthaltes im Dezember 2019 gestohlen worden. Ermittler prüfen, ob es sich bei dem Gesuchten auch um den Dieb der Geldbörse handelt. (ph)

