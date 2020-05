Polizei Köln

POL-K: 200524-2-K Polizei verhindert illegale Zeltparty

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am späten Samstagabend (23. Mai) in Köln-Marsdorf eine illegale Party verhindert. In einem Waldstück in der Nähe der Stadtbahn-Haltestelle "Haus Vorst" fanden die Beamten ein Zelt mit einer professionell eingerichteten Musikanlage. Die Einsatzkräfte stellten das Mischpult, mehrere Kabel und einen Stromgenerator sicher. Gegen den Veranstalter (23) wurde ein Verfahren eingeleitet.

Gegen 23.30 Uhr meldeten Zeugen circa 100 Menschen in der Nähe der Haltestelle, die auf dem Weg zu einer "Corona-Party" an einem Feldweg am Autobahnkreuz Köln-West sein sollten.

Bereitschaftspolizisten trafen mehrere Personengruppen im Bereich eines Parkhauses und Baumarkt-Parkplatzes an und sprachen Platzverweise aus. Von einigen Uneinsichtigen nahmen die Beamten die Personalien auf und leiteten ebenfalls Verfahren ein. (ph)

