Polizei Köln

POL-K: 200521-1-K/BAB Betrunkene Jeep-Fahrerin beißt Beamtin in die Hand

Köln (ots)

Eine betrunkene Jeep-Fahrerin (29) ist am späten Donnerstagabend (20. Mai) in Köln-Bocklemünd während einer Kontrolle einem Streifewagen aufgefahren und hat anschließend auf der Wache eine Polizistin in die Hand gebissen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

Gegen 23 Uhr meldeten mehrere Autofahrer einen Geländewagen auf der Bundesautobahn 1 bei Leverkusen, welcher mit starken Schlangenlinien Richtung Autobahnkreuz Köln-West mehrmals in die Mittelschutzplanke gefahren sein soll. Darüber hinaus habe die Fahrerin laut Zeugen ihr Fahrzeug auf zwischenzeitig circa 140 km/h beschleunigt, um dann auf etwa 40 km/h abzubremsen.

An der Anschlussstelle Bocklemünd zogen die Autobahnpolizisten die Betrunkene aus dem Verkehr. An einer roten Ampel stoppte die 29-Jährige kurz, bevor sie auf den vor ihr stehenden Streifenwagen auffuhr.

Während der Blutentnahme auf der Wache leistete sie Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht. Die Frau muss sich nun in einem Verfahren wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell