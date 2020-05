Polizei Köln

POL-K: 200520-4-K Spitzhacke durchschlägt Autodach - Fahrer bleibt unverletzt - Fotos

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Mit dem Schrecken davongekommen ist am Dienstagnachmittag (19. Mai) ein Autofahrer (61) in der Kölner Innenstadt, als eine Spitzhacke von einem Baugerüst auf seinen Mietwagen fiel und im Beifahrerbereich das Dach durchschlug. Der 61-Jährige aus dem Rhein-Sieg-Kreis hatte gegen 13.30 Uhr am Neumarkt in Höhe einer Baustelle vor einer roten Ampel gewartet. Ein namentlich bekannter Arbeiter war nach eigenen Angaben auf dem Außengerüst gestolpert und hatte dabei die Spitzhacke aus den Händen fallen lassen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug das schwere Werkzeug zunächst auf dem Vordach der Baustellenabsicherung auf und flog von dort auf den Renault. Polizisten stellten die Personalien der Beteiligten fest und veranlassten die Benachrichtigung der Bauaufsicht. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell