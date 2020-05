Polizei Köln

POL-K: 200520-3-K/BAB Senior fährt mit SUV auf Stauende auf - zwei Schwerverletzte

Köln (ots)

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ist am Mittwochvormittag (20. Mai) der Fahrer (82) eines Hyundai Tucson auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Olpe auf ein Stauende aufgefahren. Bei dem Crash gegen 11.20 Uhr überschlug sich der Kompakt-SUV des Verursachers. Der 82-Jährige aus dem Rhein-Erft-Kreis sowie der Fahrer (37) eines betroffenen Audi A4 erlitten schwere Verletzungen. Zwischen dem Kreuz Köln-West und der Anschlussstelle Klettenberg war zuvor der Seat Ibiza eines 32-Jährigen auf dem linken von zwei Überholstreifen verkehrsbedingt zum Stehen gekommen. Diesen touchierte der auffahrende Hyundai hinten rechts und wurde infolgedessen abgewiesen. Auf der mittleren Spur prallte der sich überschlagende SUV gegen den Audi mit Mönchengladbacher Zulassung. Zur Absicherung der Rettungs-, Unfallaufnahme- und Räumungsarbeiten sperrten Polizeikräfte die beiden Überholstreifen. Der auflaufende Verkehr wurde über die rechte Spur und den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Während der Seat-Insasse unverletzt geblieben war, mussten die beiden anderen betroffenen Fahrer in Rettungswagen zur stationären Behandlung in Kliniken gefahren werden. Es entwickelte sich ein Rückstau von circa drei Kilometern Länge bis ins Autobahnkreuz Köln-West. Alle drei beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Gegen 13.15 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (cg)

