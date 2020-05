Polizei Köln

POL-K: 200520-2-K E-Biker mit Fußgängerin kollidiert - Frau schwer verletzt

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (19. Mai) ist eine Fußgängerin (50) bei einem Verkehrsunfall im Kölner Stadtteil Marienburg so schwer verletzt worden, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer war die Kölnerin nach ersten Ermittlungen gestürzt.

Gegen 17.15 Uhr war der E-Biker (30) auf dem Radweg des Raderberggürtels in Richtung der Bonner Straße unterwegs. Nach Zeugenangaben soll er zwei radfahrende Kinder rechts überholt haben. Dazu habe er den Radweg verlassen und soll mittig des parallel laufenden Gehwegs gefahren sein. Dort ging zu diesem Zeitpunkt die 50-Jährige. Aus derzeit noch nicht abschließend geklärten Gründen prallte er von hinten gegen die Fußgängerin. Der Radfahrer zog sich nach seiner Aussage lediglich eine Schürfwunde zu. Da er keinen festen Wohnsitz hatte, erhob ein Polizist eine Sicherheitsleistung. (he)

