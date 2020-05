Polizei Köln

POL-K: 200519-3-K Räuber am Ebertplatz trug olivfarbene Kleidung - Zeugensuche

Köln (ots)

Am späten Montagabend (18. Mai) hat ein mit einem langärmligen, olivfarbenen Oberteil und gleichfarbiger Hose bekleideter Unbekannter einen Kölner (55) in der Neustadt-Nord überfallen und beraubt. Auf einem Treppenabgang zur U-Bahn-Haltestelle Ebertplatz riss der etwa 1,80 Meter große, augenscheinliche Mitteleuropäer sein Opfer zu Boden und flüchtete anschließend mit dessen Handy und Geldbörse. Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen. Gegen 23.25 Uhr ging der spätere Geschädigte eigenen Angaben zufolge auf Höhe eines italienischen Restaurants an der Südseite des Ebertplatzes die Treppenstufen hinab. Plötzlich habe der eine Brille und ein grau-schwarzes Cappy tragende Angreifer ihn von hinten gewürgt, in den Schwitzkasten genommen und gewaltsam zu Boden gebracht. Mit der ihm entrissenen Beute sei der Täter dann in Richtung Hansaring geflüchtet. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg)

