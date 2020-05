POL-K: 200519-1-K/REK/BAB VW Polo überschlägt sich auf BAB 4 - Suche nach flüchtigem Toyota Corolla aus dem Rhein-Erft-Kreis

Polizei Köln

Nach einem Fahrstreifenwechsel eines Toyota Corolla am Montagabend (18. Mai) auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Tank- und Rastanlagen Frechen hat sich ein ausweichender roter VW Polo mehrfach überschlagen. Der unfallverursachende hellbraune Toyota mit "BM"-Kennzeichen flüchtete vom Unfallort, nachdem der oder die Fahrer(in) kurz angehalten hatte, aber nicht ausgestiegen war. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Polo-Fahrer (39) in ein Krankenhaus. Hinweise zu dem Geflüchteten nimmt das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Laut Zeugenaussagen waren beide Unfallbeteiligte gegen 18 Uhr in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Der Polo-Fahrer nutzte die mittlere, der Corolla-Fahrer die rechte Spur. In Höhe des Rastplatzes soll der Corolla vor dem Polo auf dessen Fahrstreifen gezogen sein. Mutmaßlich um auszuweichen, zog der 39-Jährige nach links und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen rutschte nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich mehrfach. (cs)

