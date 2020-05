Polizei Köln

POL-K: 200518-2-K Junkie schlägt und tritt um sich - zwei verletzte Polizisten - Haft

Köln (ots)

Auf einer U-Bahntreppe in der Kölner Altstadt mussten sich Polizisten in der Nacht auf Samstag (16. Mai) mit einem bereits hinreichend als Drogenkonsument und Schläger aufgefallenen 27-Jährigen auseinandersetzen. Zwei Streifenbeamte erlitten nicht unerhebliche Verletzungen. Ein Haftrichter erließ noch am Samstag Haftbefehl gegen den Aggressor. Gegen 1.15 Uhr hatten die Einsatzkräfte einen Hinweis auf verdächtige Personen im Bereich der U-Bahnhaltestelle "Heumarkt" erhalten. Demzufolge saß auf einem Absatz der Treppe Cäcilienstraße/Kasinostraße eine Personengruppe, die dort Drogen konsumierte. Vor Ort machten sich die Uniformierten bemerkbar und forderten zuerst den 27-Jährigen auf, sich auszuweisen. Dieser gab vor, keinen Ausweis mitzuführen. Daraufhin begann einer der Beamten, ihn nach entsprechenden Papieren zu durchsuchen. Als er in der Bekleidung des Mannes eine Feinwaage und Betäubungsmittel fand, stieß dieser den Polizisten heftig zurück und versuchte, über die Treppe nach oben zu flüchten. Massiv um sich schlagend und tretend versuchte er dann, die ihn festhaltenden Uniformierten die Treppe hinunterzustoßen. Auf den Stufen zogen diese sich Prellungen und blutige Schürfwunden an Knien und Ellenbogen zu. Einen der Beamten biss der Junkie in den Finger. Mit vereinten Kräften konnte der Mann letztlich fixiert und zum Streifenwagen geführt werden. Der festgenommene Syrer kann in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen. Seine Aufenthaltserlaubnis ist zudem abgelaufen. Er räumte ein, "Crack" konsumiert zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten legten Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. (cg)

