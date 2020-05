Polizei Köln

POL-K: 200515-2-K/RBK Tatverdächtiger stellt sich nach versuchtem Tötungsdelikt in Bergisch Gladbach

Köln (ots)

Nachtrag zur Ziffer 4, vom 10. Mai

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4593250

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Fünf Tage nach dem versuchten Tötungsdelikt in Bergisch Gladbach-Frankenforst hat sich am Donnerstagabend (14. Mai) der gesuchte Tatverdächtige (42) bei der Polizei gestellt. Er steht im dringenden Verdacht, auf einen 23 Jahre alten Mann geschossen zu haben. Zeugen hatten am Samstagabend, gegen 19.40 Uhr, einen lauten Knall aus Richtung eines Fußweges zwischen Beethovenstraße und Kurt-Schumacher-Straße gehört und den jungen Mann mit schwersten Verletzungen auf einem Gehweg gefunden. Der junge Mann ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Der 42-Jährige wird heute noch wegen versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Mordkommission zur Aufklärung der Hintergründe und genauen Tatumstände dauern an. (jk)

