Polizei Köln

POL-K: 200515-1-K Vermeintlichen Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen (42) hat die Polizei Köln am Donnerstagabend (14. Mai) in der Innenstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb (27) noch in Tatortnähe festgenommen. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, kurz zuvor das Schloss eines Fahrrades mit einer Eisenstange aufgebrochen zu haben. Derzeit prüfen Kriminalbeamte, ob der bereits einschlägig Polizeibekannte noch heute dem Haftrichter vorgeführt wird.

Gegen 19.45 Uhr war ein Kölner mit seinem Hund auf der Antwerpener Straße unterwegs. In Höhe der Grundschule bemerkte er einen Verdächtigen, der an einem türkisenen Fahrrad werkelte. Der Zeuge gab später zu Protokoll, dass der Mann mit einer Eisenstange versucht habe, das Fahrradschloss des Rades aufzubrechen. Als das nicht gelang, soll der Tatverdächtige das Schloss eines anderen Fahrrades geknackt haben. Anschließend soll der Täter versucht haben, auf diesem Rad davon zu fahren. Dabei habe er bemerkt, dass der hintere Reifen platt war. Er sei dann ohne Beute weggegangen.

Durch den schnellen Notruf des Zeugen trafen Polizisten den Beschriebenen noch in der Nähe des Tatorts an. In seiner Jackentasche fanden die Beamten das geknackte Fahrradschloss und unter seiner Jacke versteckt eine Metallstange. Zudem hatte er ein Einhandmesser und ein Multitool griffbereit in der Hosentasche. In seinem Rucksack trug er unter anderem zwei Zangen und mehrere Messerklingen mit sich. (he)

