Polizei Köln

POL-K: 200514-8-LEV Unfallflüchtiger E-Bike-Fahrer mit schwarzem BVB-Pullover - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Dienstagabend (12. Mai) ist in Leverkusen-Schlebusch der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen E-Bikes nach einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin (32) vom Unfallort geflüchtet. Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht gegen den als "dunkelhaarig, untersetzt und südländisch wirkenden Mann mit schwarzem BVB-Pullover" aufgenommen. Laut Angaben eines Zeugen (62) hatte der zudem eine "dunkle Hose und dunkle Schuhe Tragende" sich nach seinem Sturz wieder aufgerappelt und war, ohne sich um die schwer verletzt liegengebliebene Leverkusenerin zu kümmern, sofort geflüchtet. Zu der Kollision war es gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg der Bergischen Landstraße gekommen. Die 32-Jährige war zuvor in Richtung der Von-Diergardt-Straße unterwegs gewesen, ihr unbekannter Unfallgegner fuhr gleichzeitig in Richtung Oulustraße. Bei deren Begegnung berührten sich die Fahrradlenker, beide Radler stürzten. Die Frau schlug hart mit ihrem Fahrradhelm auf und erlitt zudem Verletzungen am rechten Arm. Der 62-jährige Passant rief umgehend Rettungskräfte hinzu und betreute die Verletzte bis zu deren Eintreffen. Zur stationären Behandlung fuhren die Helfer das Unfallopfer in eine Klinik. Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des beschriebenen E-Bike-Fahrers machen können, werden dringend gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat 2 zu wenden. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell