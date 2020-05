Polizei Köln

POL-K: 200514-7-K Radfahrerin von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (14. Mai) ist eine bislang nicht identifizierte Radfahrerin am Friesenplatz in der Kölner Innenstadt von einem abbiegenden Lkw (Fahrer: 44) erfasst und tödlich verletzt worden. Aufnahmen aus der polizeilichen Videobeobachtung zeigen, wie gegen 11.10 Uhr drei Radfahrer an der Kreuzung Hohenzollernring/Venloer Straße neben dem Lkw vor der roten Ampel warteten. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhren die ersten zwei Radfahrer geradeaus in Richtung Rudolfplatz weiter. Der anfahrende Lkw erfasste beim Abbiegen die nachfolgende dritte Radfahrerin. (jk)

