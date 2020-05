Polizei Köln

POL-K: 200514-6-K Schwerverletzter Radfahrer auf Gehweg liegend gefunden - Zeugensuche

Köln (ots)

Passanten haben am frühen Mittwochabend (13. Mai) im Ortsteil Müngersdorf einen Kölner (61) mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden. Gegen 18.30 Uhr lag der 61-Jährige nach Angaben der Zeugen in Stadion-Nähe auf dem Gehweg der Junkersdorfer Straße neben einem Lichtmast. Das Velo klemmte zwischen den Beinen des Bewusstlosen. Die Helfer leisteten Erste Hilfe und alarmierten umgehend Rettungskräfte. Ein eingesetzter Notarzt ließ den Schwerverletzten im Rettungswagen in eine Klinik fahren. Offenbar war der Radler auf dem Bürgersteig aus Richtung Kölner Weg kommend in Richtung Militärringstraße unterwegs gewesen. Der Spurenbefund vor Ort legt nahe, dass der 61-Jährige mit dem Lichtmast kollidierte, zu Fall kam und sich dabei die erheblichen Kopfverletzungen zuzog. Gegenwärtig ist noch nicht abschließend geklärt, ob dies ohne Fremdeinwirkung geschah. Weil ein Kontakt des Verunfallten zu einer anderen Person oder einem anderen Fahrzeug noch nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, bittet das ermittelnde Verkehrskommissariat 2 Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, um Hinweise auf Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

