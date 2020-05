Polizei Köln

POL-K: 200514-5-K Unbefugte auf dem ehemaligen KHD-Gelände - Polizei stellt Fahrräder und Einbruchwerkzeug sicher

Köln (ots)

Ein Zeuge (51) hat am späten Mittwochnachmittag (13. Mai) der Polizei verdächtige Personen und hörbares "Scheibenklirren" auf dem ehemaligen Firmengelände der Deutz AG in Köln-Deutz gemeldet. Da die leerstehenden Gebäude teilweise einsturzgefährdet sind, rückten binnen weniger Minuten mehrere Streifenteams, ein Diensthundeführer und Kräfte der Einsatzhundertschaft an. Gemeinsam suchten die Beamten das umzäunte und weitläufige Ruinengelände ab und stießen auf fünf unberechtigte Personen. Nachdem die Polizisten die Personalien festgestellt hatten, sprachen sie Platzverweise aus und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ein.

Zudem stellten die Beamten auf dem Gelände typisches Aufbruchswerkzeug und zwei als gestohlen gemeldete Fahrräder sicher. Ob diese mit den fünf Personen in Zusammenhang gebracht werden können, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (cr)

