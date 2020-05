Polizei Köln

POL-K: 200514-4-K/REK Mann bei Auseinandersetzung in Elsdorf lebensgefährlich verletzt - Kölner Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

In einer kommunalen Unterkunft in der Bachstraße in Elsdorf ist am Mittwochabend (13. Mai) ein Streit eskaliert. Ein Mann (41) schwebte daraufhin in Lebensgefahr. Der bereits identifizierte, mutmaßliche Täter (18) ist flüchtig. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Eine Fahndung ist eingeleitet.

Gegen 18 Uhr gerieten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Bewohner der Einrichtung in einen Streit. In dessen Verlauf soll der 18-Jährige plötzlich mit einem Gegenstand auf seinen älteren Kontrahenten losgegangen sein und ihm schwere Verletzungen zugefügt haben. Anschließend flüchtete der junge Mann vom Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen riefen Polizei und Rettungsdienst. Notarzt und Sanitäter brachten den 41-Jährigen in ein Krankenhaus. Laut der behandelnden Ärzte sei sein Zustand derweil stabil. (cr)

