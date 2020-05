Polizei Köln

POL-K: 200514-3-LEV Mann stirbt nach Wohnungsbrand in Steinbüchel

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagmorgen (14. Mai) ist in Leverkusen-Steinbüchel ein Mann nach einem Wohnungsbrand verstorben. Anwohner alarmierten gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie den Brand in der 7. Etage in dem Hochhaus auf der Schöneberger Straße bemerkt hatten. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot aus der Wohnung bergen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich dabei um den 29-jährigen Bewohner handeln. Eine weitere Bewohnerin (85) wurde durch Rauchgase leicht verletzt.

Die Brandermittler haben aktuell keine Hinweise auf ein Fremdverschulden und prüfen, ob der Mann das Feuer selbst verursacht haben könnte. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude. Notfallseelsorger begleiteten den Einsatz. (mw)

