Polizei Köln

POL-K: 200513-7-K/GL Motorradfahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (13. Mai) ist eine Motorradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Citroen DS7 auf der Rösrather Straße zwischen Köln-Rath/Heumar und Rösrath schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren beide Unfallbeteiligte gegen 17 Uhr in Richtung Rösrath unterwegs. In Höhe eines Parkplatzes soll die noch nicht identifizierte Frau mit ihrer Suzuki auf den nach links abbiegenden Pkw aufgefahren sein. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie in ein Krankenhaus. Die Citroen-Fahrerin erlitt einen Schock. Derzeit ist die Rösrather Straße zwischen der Bensbergerstraße und dem Baumschulenweg für die Unfallaufnahme gesperrt. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell